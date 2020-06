Ascolti tv, Incontrada batte ancora la D'Urso. Leosini bene, ma vince Giletti

Ascolti tv, Vanessa Incontrada batte ancora Barbara D'Urso

La fiction (in replica) di Rai1 con Vanessa Incontrada, Non dirlo al mio Capo, vince ancora nella prima serata degli ascolti tv con 2.989.000 spettatori pari al 14% di share (dopo che la scorsa settimana aveva ottenuto il 12,97% con 3,026 milioni). Battuta Canale 5, con Live – Non è la D’Urso che ottiene 1.882.000 spettatori e l’11.4% di share (in calo sul 13,15% e 2,219 milioni del 31 maggio).

Ascolti tv, Non è l'Arena di Giletti sul podio. Storie Maledette e la Leosini danno sprint a Rai3

Il podio degli ascolti tv di domenica 7 giugno è per Massimo Giletti: La7 con Non è l’Arena sfiora fa il 7.8% con 1.424.000 spettatori, in calo però sulla scorsa settimana quando aveva ottenuto l’8.8% con 1.565.000 spettatori. Chi cresce è Rai3 con il ritorno di Storie Maledette. Franca Leosini dà subito sprint agli ascolti tv del canale con 1.420.000 spettatori pari ad uno share del 6.2% (sette giorni fa con Un Giorno in Pretura Rai3 si era fermata a 886.000 spettatori e il 3.8%).

Tra gli altri programmi, su Rai2 Hawaii Five – 0 ha conquistato 1.350.000 spettatori (5.5%) mentre NCIS New Orleans arriva al 5.2% con 1.173.000 spettatori. Su Italia 1 Una notte da Leoni fa 1.447.000 spettatori con il 6.6% di share. Su Rete4 La Battaglia di Hacksaw Ridge convince 866.000 spettatori con il 4.4% di share. Su Tv8 I Delitti del BarLume – Aria di Mare viene visto da 773.000 spettatori (3.4%) mentre sul Nove Little Big Italy prende il 2.2% con 526.000 spettatori.