Ascolti tv, informazione politica di qualità: a Super Partes il premio Moige

Ascolti tv, Super Partes unico programma di politica premio Moige 2023

Super Partes, il programma condotto e curato dalla giornalista Safiria Leccese, in onda su Canale5, Italia1 e Rete 4 ogni weekend ha avuto il riconoscimento del Moige come programma family friendly per i valori che trasmette attraverso una modalità dialogante che favorisce l'incontro. “Sono onorata di ricevere questo premio che ha un sapore speciale ma vorrei chiamare accanto a me una parte del nostro team - ha esordito Safiria Leccese- perché non vorrei che passasse un messaggio che è il contrario di ciò in cui credo: la tv a volte è finzione, a volte somiglia alla vita. Ecco in questo è esattamente come la vita: da soli non si può fare nulla.”