Mercoledì, 30 giugno 2021 Ascolti tv: Inghilterra-Germania oltre 30%, Gentili batte De Gregorio-Parenzo Ascolti tv, le reti Rai si aggiudicano prima serata, seconda serata e l'intera giornata: in prime time L'amore non divorzia mai batte il finale di New Amsterdam