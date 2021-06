Ascolti tv: Italia-Galles vola e sfiora il 70%, Giletti flop non arriva al 4%

Volano gli ascolti per la partita Italia-Galles trasmessa da Rai1 alle 18, che segna il 60% di share e 11.460.000 telespettatori con picchi di oltre 12,7 milioni. Un dato a cui si aggiunge il risultato di Sky che sfiora il 9% con 1.7 milioni di spettatori. Italia-Svizzera, che però era andata in onda in prime time, aveva fatto il 51,9% e 13.346.000 telespettatori.

Ascolti tv di domenica 21 giugno, prima serata

Quanto alla prima serata di ieri, ascolti piuttosto fiacchi che vedono in testa Canale 5 con 'Conta su di me', visto da 2.040.000 telespettatori pari all'11,73% di share. Rai2 con 'Delitti in Paradiso' ha registrato 1.673.000 telespettatori e l'8,41% di share nel primo episodio e 1.330.000 e il 7,58% nel secondo, mentre Rai1 con la replica di 'Storia di Nilde' ha ottenuto 1.352.000 telespettatori e il 7,4% di share.

Su Tv8 il Gp di Francia di F1 ha coinvolto 1.162.000 telespettatori e il 6,2% di share. Su Italia1 'Colorado' ha conquistato 950.000 telespettatori e il 6,02% e Rai3 con 'Kilimangiaro Estate' ne ha interessati 985.000 con il 5,32%. Su Retequattro 'Vendetta: Una storia d'amore' è stato visto da 941.000 telespettatori pari al 5,37% e La7 con 'Abbattiamoli - Chi ha voluto le stragi di Cosa Nostra?' ha segnato il 3,8% e 470.000 telespettatori. Su Nove, infine, 'Supernanny' ha ottenuto 365.000 telespettatori e il 2,3%.

Access Prime Time, ascolti tv di domenica 21 giugno

Su Rai1 Il Suono della Bellezza raccoglie 1.946.000 spettatori con il 9.9%. Su Canale5 Paperissima Sprint registra 3.219.000 spettatori (16.4%). Su Italia1 C.S.I. incolla 930.000 spettatori (4.8%). Su Rai3 Sapiens – Un solo Pianeta interessa 1.014.000 spettatori pari al 5.2%.

Su Rete4 Stasera Italia Weekend ha radunato 973.000 individui all’ascolto (5.1%) nella prima parte e 1.139.000 spettatori (5.8%) nella seconda parte. Su La7 La7 20 – Un Racconto Italiano è scelto da 566.000 spettatori (2.9%). Sul Nove Little Big Italy ha raccolto 396.000 spettatori (2%). Su RaiSport il post partita di Italia-Galles – dalle 19:50 alle 20:54 – raccoglie 536.000 spettatori (2.8%).