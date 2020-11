Ascolti tv, la De Filippi batte Milly Carlucci e si prende il sabato sera

Con 5 milioni 458 mila spettatori ed uno share del 26.2% e' Tu si que vales su Canale 5 il programma piu' visto della prima serata Tv di ieri. Su Rai 1 la semifinale di Ballando tutti in pista e' stata seguita invece da 4 milioni 754 mila spettatori (17.4%) seguita da Ballando con le stelle che ha avuto 4 milioni 234 mila spettatori ed uno share del 20,1%. Esordio felice nel pomeriggio di Canale 5 per Amici, il talent di Maria De Filippi che ha raccolto davanti alla Tv 3 milioni 452 mila spettatori (300 mila in piu' rispetto all'esordio della passata stagione) con uno share del 20.54%. Tornando alla prima serata di ieri su Rai 2 c'era un telefilm della serie S.W.A.T. che ha interessato 1 milione 360 mila spettatori (5%), seguito da un episodio di Criminal Minds che ha raccolto 1 milione 65 mila spettatori (4%).

Su Rai3 Sapiens - Un solo Pianeta ha avuto 1 milione 321 mila spettatori (5.6%). Su Italia1 il film Biancaneve e il cacciatore e' stato scelto da 1 milione 395 mila spettatori (5.7%). Su Rete4 The Bourne Supremacy e' stato scelto da 798 mila (3.2%). Infine su La7 il film cult Indovina chi viene a cena? e' stato rivisto da 629 telespettatori (2.4%). Nell'access prime time su Canale5 Striscia la Notizia ha avuto 5 milioni 489 mila spettatori (20.1%) . Su La7 Otto e mezzo sabato ha registrato 1 milione 279 mila spettatori ( 4.7%). Il prime time di rete e' di Canale 5 con 5 milioni 880 mila spettatori ed uno share del 21.75% contro i 4 milioni 907 mila di Rai1 con uno share del 18.15%.

L'ammiraglia Mediaset conquista anche la seconda serata con il 26.23% contro il 19.45% di Rai1, e l'intera giornata con il 19.57% contro il 16.43%. Anche a livello complessivo la prima serata e' delle reti Mediaset con 39.66% contro il 34.32% delle reti Rai. Lo stesso in seconda serata con 41.93% alle reti Mediaset e 32.74% alle reti Rai. Anche l'intera giornata va alle reti Mediaset con il 35.86% contro il 34.02% di Rai. Nella sfida tra i tg delle 20 prevale il Tg1 con 6 milioni 323 mila (25.1%) seguito dal Tg5 con 5 milioni 442 mila (21.4%) e quindi il TgLa7 con 1 milione 252 mila (4.9%)