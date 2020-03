Ascolti Tv: Caos Vita in Diretta, il Coronavirus fa litigare Cuccarini-Matano

Mentre in Rai si trema per la presenza di un dipendente contagiato ora ricoverato allo Spallanzani, anche La Vita in Diretta, storico contenitore in onda nel pomeriggio su Rai1, si tinge di giallo, e "l'arma del delitto" è proprio il Coronavirus.

I telespettatori più attenti avranno notato che oggi, a differenza del solito, il lancio del telegiornale è stato dato dal solo Alberto Matano, con una strana assenza di Lorella Cuccarini.

Lorella sarebbe rimasta offesa perché, a quanto ci rivelano perfide gole profonde interne al programma, il direttore di Rai1 Stefano Coletta avrebbe dato disposizioni secondo le quali, del Coronavirus, possa parlare solo l'ex mezzobusto del Tg1, impedendo ogni approccio della Cuccarini all'argomento.

Sta di fatto che quest'ultima ci sarebbe rimasta molto male e, umiliata e offesa, avrebbe deciso di non presenziare accanto al collega per il lancio del notiziario. Che i rapporti fra i due conduttori non fossero idilliaci malgrado i sorrisi smaglianti, i complimenti reciproci, gli abbracci e i baci a favor di telecamera era cosa nota, ma senz'altro non si era mai arrivati a un dissidio di questa portata. Per giunta si vocifera di una riconferma per il solo Alberto Matano - amico intimo e confidente del direttore Coletta - al timone del programma nella prossima stagione, ma non di Lorella Cuccarini, che paga lo scotto dell'ostracismo del mondo LGBT e delle sue passate esternazioni filosovraniste. Vi terremo aggiornati sugli sviluppi della vicenda.