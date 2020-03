Accuse a Domenica In. Il Consigliere Laganà si appella alla commissione etica

Domenica In finisce di nuovo nel mirino del Consigliere di Amministrazione Rai in quota Dipendenti Riccardo Laganà in seguito alla vicenda denunciata da Nando Clemenzi, segretario nazionale dello SNAP, Sindacato Nazionale Autonomo Produzione. Clemenzi, in un comunicato intitolato "La misura è colma" riferiva: "L'aggressione verbale - offese personali, insulti irriferibili e minacce - immotivata e demenziale perpetrata nei confronti di un nostro collega nello svolgimento delle sue normali funzioni professionali, durante la trasmissione Domenica In, posta in atto dalla conduttrice del programma (Mara Venier ndr), è solo l'ultimo episodio increscioso di una lunga sequenza che impatta negativamente sull'intera categoria degli ispettori di produzione".

E Il Consigliere Laganà, che aveva per primo condiviso il comunicato del dottor Clemenzi ripreso immediatamente da affaritaliani in questo articolo (clicca qui per leggere), ha annunciato poco fa di aver "sottoposto alla commissione stabile per il codice etico la vicenda segnalata dal suddetto comunicato, che riporta alcune vicende accadute a Domenica In e assurte agli onori della cronaca. Confido in un sollecito riscontro".

Da segnalare che Mara Venier aveva negato ogni addebito e aveva annunciato di adire le vie legali. Lo stesso direttore di Rai1 Stefano Coletta era accorso ad applaudire nello studio di Domenica In la conduttrice, per poi tornare a visitarla la settimana successiva (ieri) per l'omaggio a Vincenzo Mollica, dimostrando così tutto il suo appoggio incondizionato. Vedremo gli sviluppi, dei quali vi terremo aggiornati.