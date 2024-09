Ascolti tv, Striscia la Notizia e Uomini e Donne? Debutti al ribasso

Ascolti tv, Striscia la Notizia debutto al ribasso, ma...

Striscia la Notizia è ripartita per una nuova stagione, peraltro ricca di novità. La 'prima' del tg satirico di Canale 5 dal punto di vista degli ascolti tv è stata più che discreta, ma al ribasso rispetto al debutto di un anno fa. Infatti, la puntata andata in onda lunedì 23 settembre 2024 (con Michelle Hunziker e Nino Frassica in conduzione e la coppia velino-velina, qui chi sono Gianluca Briganti e Beatrice Coari) ha convinto 3.432.000 di spettatori e il 16.3%.

Mentre lunedì' 25 settembre 2023 Striscia la Notizia (con Alessandro Siani e Vanessa Incontrada) salì a quota 3.847.000 con il 17.9%.

Va detto che quest'anno la concorrenza è ancora più agguerrita in access prime time: oltre ad Affari Tuoi su Rai 1 (che sta volando con Stefano De Martino al comando), il nuovo talk 4 di Sera di Paolo Del Debbio su Rete 4 e Otto e Mezzo su La7 che Antonio Ricci considera il vero rivale ("Gli altri sono quiz, mentre in teoria il nostro nemico dovrebbe essere Lilli Gruber più che Amadeus", le sue parole presentando la nuova edizione di Striscia la Notizia), quest'anno si è aggiunto 'Chissà chi è' (I soliti ignoti) sul Nove.





Peraltro tornando ai dati Auditel di lunedì 23 settembre 2024 va sottolineato che Affari tuoi è partito prima - alle 20,18 - a causa dello sciopero in Rai.

Striscia la Notizia con la sua 'prima' del 2024 vince poi sul pubblico attivo con il 19.22% di share, tocca picchi negli ascolti sino a 3.861.000 telespettatori (18.46% di share) e fa il 21.56% di share sul target 15-64 anni.





"Antonio Ricci centra anche stavolta l’obiettivo, e lo fa alla grande. Senza essere mai scontato. La sua Striscia la notizia, giunta all’edizione numero 37, è il gioiello dell’access prime-time di Canale 5", ha commentato il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri. Che sulla coppia di conduttori Hunziker-Frassica osserva: "Ottima l'alchimia".

Ascolti tv, Uomini e Donne di Maria De Filippi: i numeri del debutto 2024 e 2023. Il confronto

Anche Uomini e Donne parte in leggero calo sul debutto di un anno fa. Ascolti tv comunque ottimi per il programma di Maria De Filippi che lunedì 23 settembre 2024 convince 2.314.000 spettatori e il 23.4% (finale a 1.743.000 e 20.1%), mentre nella prima puntata della scorsa stagione, andata in onda lunedì 11 settembre 2023 aveva toccato quota 2.471.000 con il 25.9% (finale a 2.067.000 e 24.3%).

