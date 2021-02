Ascolti tv, Mediaset: oltre 6 milioni in prima serata per "C’è posta per te"

Ieri, sabato 13 febbraio, le reti Mediaset si sono aggiudicate prima, seconda serata e 24 ore con, rispettivamente, 10.228.000 spettatori totali (41.76% di share sul pubblico attivo), 6.896.000 spettatori totali (50.32% di share sul pubblico attivo) e 4.467.000 spettatori totali (37.93% di share sul pubblico attivo). Canale 5 è la rete più seguita in prima, seconda serata e 24 ore con, rispettivamente, 5.488.000 spettatori totali (23.37% di share sul pubblico attivo), 4.222.000 spettatori totali (31.14% di share sul pubblico attivo) e 2.343.000 spettatori totali (19.94% di share sul pubblico attivo).

Il TG5 delle ore 20.00 registra 4.720.000 spettatori totali ed è al vertice dell’informazione sul pubblico attivo con il 20.44% di share. L’edizione delle ore 13.00 è la più vista con 3.542.000 spettatori totali e il 18.42% di share attiva. Da segnalare in particolare, su Canale 5, 'Striscia la Notizia' registra 4.513.000 spettatori totali ed è il programma più visto dell’access prime-time sul pubblico attivo con il 19.80% di share; a seguire, ancora ottimi ascolti per 'C’è posta per te': domina la prima serata con 6.057.000 spettatori totali e il 30.54% di share sul target commerciale (28.33% di share individui), con picchi di 7.095.000 spettatori e del 42.80% di share sul pubblico attivo; in day-time, sempre bene 'Amici di Maria De Filippi': 3.534.000 spettatori totali con il 27.84% di share sui giovani 15-34 anni (23.26% share attiva); 'Verissimo' si conferma leader della sua fascia con 2.826.000 spettatori totali e una share del 18.63% (19.15% di share sul target commerciale); 'Verissimo - Giri di Valzer' ottiene 2.400.000 spettatori totali con una share del 14.21% (13.80% sul target commerciale).

Su Italia 1, in prime-time, il film d’animazione 'Cattivissimo Me 3' raccoglie 1.507.000 spettatori totali con il 7.02% di share sui 15-34enni; in day-time, 'Sport Mediaset' appassiona 1.235.000 spettatori totali con una share del 12.93% sui 15-34enni. Su Retequattro, in access prime-time, molto bene 'Stasera Italia Weekend': prima part 1.377.000 spettatori totali con il 5.25% di share, seconda parte 1.186.000 spettatori totali con il 4.43% di share. Per i canali tematici, Iris è la rete tematica più vista in prime-time (con il film 'Prisoner': 723.000 spettatori totali e il 3.87% di share sul pubblico di riferimento), seconda serata (con 412.000 spettatori totali e il 2.19% di share individui) e 24 ore (con 227.000 spettatori totali e l’1.79% di share individui).