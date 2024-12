Ascolti tv top e flop, Carlo Conti? Sarà Sanremo batte... due volte Amadeus (ma che picco La Corrida). I trend Auditel

Ascolti tv ieri 18 dicembre 2024: Carlo Conti batte Amadeus due volte (ma la Corrida bene sul Nove)

- Rai1 vince negli ascolti tv con la serata di Sarà Sanremo, che all'interno contiene la finale di Sanremo giovani. Carlo Conti e Alessandro Cattelan hanno incollato al video 2.284.000 telespettatori per il 15,01% di share. Per l'occasione Fedez (visibilmente confuso) ha presentato il titolo del suo brano in concorso. L'anno scorso Amadeus aveva raggiunto 1.806.000 spettatori (14.4%).

- La Corrida sul Nove tiene bene con 992.000 telespettatori (5,62%) nella prima parte. Ottimo il picco d’ascolto di 1.167.000 spettatori e con il 9,7% di share. La seconda parte - segmento il vincitore - segna 728.000 spettatori (7,73%) ed è il 1° programma più visto dai bambini durante la messa in onda (16%). Lo scorso mercoledì Amadeus aveva divertito 974.000 spettatori (5.7%) nella prima parte e 713.000 spettatori (7.7%) nella seconda parte.

- Canale 5 con la seconda e ultima puntata di Andrea Bocelli 30: The Celebration deve accontentarsi del secondo posto con 2.020.000 telespettatori (12,43%).

Ascolti tv, Chi l'ha visto? e Fuori dal coro crescono

Sul gradino più basso del podio si piazza Chi l'ha visto? su Rai3, che sale a 1.704.000 spettatori (10,77%). La scorsa settimana Federica Sciarelli aveva ottenuto 1.558.000 spettatori (10%).

Cresce Fuori dal coro su Rete 4 a 796.000 telespettatori (5,93%). Nella puntata precedente Mario Giordano aveva chiuso con 675.000 spettatori (5%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 18 dicembre 2024 per le altre reti

- La partita Roma-Sampdoria di Coppa Italia su Italia 1 con 1.644.000 telespettatori (8,48%)

- The New Toy su Rai2 con 1.043.000 telespettatori (6,02%)

- La Mala - Banditi a Milano su La7 con 413.000 telespettatori (3,55%)

- Autumn in New York su TV8 con 353.000 telespettatori (2,04%).