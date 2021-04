Ascolti tv: Zona Bianca batte Accordi&Disaccordi, Gruber vince su Palombelli

Ascolti tv di mercoledì 21 aprile in prima serata

Gli ascolti tv della prima serata di ieri mercoledì 21 aprile li vince Su Canale 5 la prima puntata di Buongiorno Mamma, con Raoul Bova, che ha raccolto 3.871.000 spettatori pari al 18% di share. La nuova stagione di Ulisse – Il Piacere della Scoperta, condotto da alberto Angela su Rai1, ha invece appassionato 3.388.000 spettatori pari al 15%. Su Rai3 Chi l’ha visto? ha raccolto davanti al video 2.388.000 spettatori pari ad uno share del 10.6% (presentazione di 8 minuti: 1.656.000 – 6.1%).

Su Rai2 il film Tutta Colpa dell’Amore, al posto di Game of Games, ha interessato 1.010.000 spettatori pari al 4.1% di share. Su Italia 1 Segnali dal Futuro ha intrattenuto 955.000 spettatori (4.2%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 670.000 spettatori con il 3.3% di share, in lievissimo calo rispetto alla settimana scorsa. Su La7 Atlantide ha registrato 468.000 spettatori con uno share del 2.2%. Su Tv8 il terzo appuntamento con Name That Tune – Indovina la Canzone segna 630.000 spettatori con il 2.8%. Sul Nove Accordi & Disaccordi ha raccolto 422.000 spettatori con l’1.7%, in calo rispetto al 2% della scorsa settimana. Sul 20 Ruslan raccoglie 563.000 spettatori con il 2.2%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai1 Soliti Ignoti ottiene 4.809.000 spettatori con il 17.7%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.305.000 spettatori con uno share del 15.8%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.014.000 spettatori con il 3.7%. Su Italia1 CSI ha registrato 1.182.000 spettatori con il 4.4%. Su Rai3 Via dei Matti numero 0 raccoglie 1.514.000 spettatori con il 5.9%. Un Posto al Sole raccoglie 1.894.000 spettatori con il 7%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.419.000 individui all’ascolto (5.4%), nella prima parte, e 1.352.000 spettatori (4.9%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.925.000 spettatori (7.1%).

Ascolti tv 21 aprile Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.956.000 spettatori (18.7%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.528.000 spettatori (22.9%). Su Canale 5 Avanti il Primo ha raccolto 2.286.000 spettatori (15%) mentre Avanti un Altro ha interessato 3.466.000 spettatori (18%). Su Rai2 NCIS New Orleans ha raccolto 476.000 spettatori (2.6%), NCIS segna 932.000 spettatori (4%). CSI ha ottenuto 606.000 spettatori (2.7%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.979.000 spettatori con il 14.2%. Blob segna 1.115.000 spettatori con il 4.7%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 952.000 individui all’ascolto (4.2%). Su La7 Lie To Me ha appassionato 144.000 spettatori (share dello 0.8%).