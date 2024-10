Ascolti tv, Milly Carlucci fa flop con il trash: Tú Sí Que Vales conquista il sabato sera con il 25,4% di share

Ascolti tv, Maria De Filippi vince la serata. Ballando con le stelle secondo programma più visto

Maria De Filippi "regina" del sabato sera: Tú Sí Que Vales ha raccolto davanti al video 3.500.000 spettatori con uno share del 25.4% dalle 21:22 alle 00:58 (Buonanotte a 1.275.000 e il 21.7%). Il varietà di Canale 5 ha così conquistato la prima posizione. Battuta infatti la seconda puntata di Ballando con le stelle, che ha incassato il 24,40% di share. Con ospite Barbara D'Urso, ballerina per una sera, lo show di Rai1 non ha spiccato il volo.

Per quanto riguarda gli altri programmi: tutti in Pista dalle 20:42 alle 21:21 ha raccolto 3.221.000 spettatori pari al 24.4% dalle 21:26 alle 1:14. Su Rai2 F.B.I è la scelta di 784.000 spettatori pari al 4.3% e F.B.I. International 662.000 spettatori pari al 4%. Su Italia1 Cattivissimo me 3 ha radunato 728.000 spettatori (4.2%). Su Rai3 La Nostra Raffaella raggiunge 433.000 spettatori (2.5%). Su Rete4 Freedom – Oltre il Confine totalizza un a.m. di 451.000 spettatori e il 3.1% (presentazione a 402.000 e il 2.2%).

Su La7 In Altre Parole conquista 982.000 spettatori con il 5.7% dalle 20:44 alle 23:16. Su Tv8 4 Ristoranti sigla 331.000 spettatori (1.9%). Sul Nove il ritorno di Accordi & Disaccordi cattura l’attenzione di 268.000 spettatori con l’1.7%. Sul 20 Into the Sun è seguito da 368.000 spettatori (2.1%). Su Rai4 Adios è scelto da 153.000 spettatori (0.9%). Su Iris La prossima vittima interessa 306.000 spettatori pari all’1.8%. Su RaiMovie Viva l’Italia è visto da 232.000 spettatori e l’1.3%.