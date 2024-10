Ascolti tv, l'ex Iena Monteleone catastrofe su Rai 2: vittima della maledizione Santoro. E la Gregoraci fa ancora peggio

Ascolti tv, l'ex Iena Monteleone flop su Rai 2. La maledizione Santoro colpisce ancora

Non una grande partenza per l’ex Iena Antonino Monteleone. Ieri sera, il programma di Amadeus, non senza fatica, ha mostrato segni di recupero con 598.000 spettatori e un 2,8% di share, ma è proprio Monteleone a destare le preoccupazioni maggiori.

Nella sua prima apparizione su Rai2 con "L'altra Italia", il programma non ha raggiunto nemmeno il 2% di share, fermandosi a 276.000 spettatori e un risicato 1,8%.

Questi risultati sono decisamente inferiori rispetto agli altri talk show delle reti concorrenti; "Piazzapulita" di Corrado Formigli su La7 si è avvicinato al 9% con l'8,8%, mentre "Dritto e Rovescio" di Paolo Del Debbio su Rete4 ha ottenuto il 6,5%.

Sebbene si tratti del suo debutto, nessuno si aspettava numeri così bassi per l’ex Iena, il quale sembra subire la cosiddetta "maledizione di Santoro".

Questo slot è stato problematico da quando Michele Santoro lasciò la Rai, risultando in un calo di interesse del pubblico e il mancato successo di vari programmi come "Popolo Sovrano", "Seconda Linea" e "Che c'è di nuovo".

Ma non è tutto. A dover fare i conti con ascolti catastrofici è anche Elisabetta Gregoraci. Questioni di stile, infatti, ha registrato in seconda serata solo l'1,4% di share e 84.000 spettatori.