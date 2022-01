Ascolti Tv, modifica dati Auditel da marzo. Nel conteggio anche tablet e pc

Ascolti Tv, cambiano i dati Auditel. Inizia l'era della "total audience"

Per rispondere in maniera definitiva ad una domanda che da qualche anno si pongono gli addetti al rilevamento degli ascolti tv quotidiani, arriva una nuova strategia Auditel, destinata a segnare una nuova era. Una rivoluzione che promette - si legge sul Sole 24 Ore - di fare da linea di demarcazione fra un prima e un dopo della Tv italiana, si passerà da marzo ad un nuovo stadio della misurazione degli ascolti televisivi con la “Total Audience”. Si tratta della registrazione di un un dato unico per dare la misura del consumo di Tv attraverso tutti i device: televisori, pc, smartphone, tablet.

La grande difficoltà - prosegue il Sole - sta però nell’essere in grado di stabilire quante persone siano realmente davanti a un device connesso. E siccome i dati Auditel oggi a disposizione fotografano una fuga dei giovani dalla Tv (da settembre a dicembre -30% nella fascia 20-24 anni in prima serata rispetto al 2020 e -18% rispetto al 2019), ci si chiede se si tratti di un calo drammatico o se gli utenti si siano trasferiti sui nuovi Device. "Con la Total Audience - spiega Francesco Siliato media analyst dello studio Frasi - Auditel compirà un deciso passo in avanti e metterà in difficoltà le piattaforme di streaming come Netflix, Prime e Dazn".

