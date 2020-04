Ascolti TV Monica Setta-Timperi: Uno Mattina in Famiglia vola

Uno Mattina in Famiglia molto bene negli ascolti tv del weekend di Rai1. Domenica 5 aprile ha conquistato 421.000 spettatori con il 18.2% di share nella presentazione e poi ha proseguito la sua crescita: 916.000 (21%) nella prima parte e 2.095.000 (23%) nella seconda. Complessivamente è il programma televisivo con lo share più alto della giornata.

Ascolti TV, Uno Mattina in Famiglia cresce nei dati Auditel con la coppia Setta-Timperi

Numeri che confermano quelli di sabato 4 aprile 2020 quando il programma di Monica Setta e Tiberio Timperi aveva fatto guadagnato quasi 2 milioni di telespettatori (1 milione 939 mila), con uno share compreso del 22.56%. Non solo per rendere un'idea del trend si successo di Uno Mattina in Famiglia sabato ha fatto un milione di telespettatori in più rispetto alla corrispondente puntata della scorsa edizione, trasmessa il primo sabato di aprile del 2019.