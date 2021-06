Ascolti tv, non bastano gli Europei. Spariti 2,7 mln di utenti da Rai e Sky

Gli italiani guardano sempre meno il calcio in tv. E' quanto emerge da una ricerca di Frasi condotta per il Sole 24 Ore, che ha analizzato i dati Auditel nel periodo degli Europei di calcio, un evento che avrebbe dovuto far aumentare gli ascolti. Ma finora così non è stato. Facendo riferimento ai dati compresi tra l'11 e il 27 giugno appare evidente il calo, sia rispetto ai 17 giorni precedenti, sia nel confronto con lo stesso periodo preso in considerazione ma nell'anno 2020.

Gli unici canali in crescita sono la Rai e Sky, che trasmettono le partite. Ma anche queste emittenti, seppur in crescita, sono in calo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. "Le temperature e le ordinanze sulla pandemia - spiega al Sole Francesco Stilato, media analyst dello Studio Frasi - invitano ad uscire e chi resta a casa ha più scelte di intrattenimento televisivo e le sfrutta. Tra Rai e Sky mancano 2,7 mln rispetto alle prime 4 partite dell'Italia dell'Europeo del 2016. Potrebbe trattarsi di un segnale di disaffezione al mondo del pallone".