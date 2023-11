Ascolti tv, Pino Insegno raddoppia. Condurrà anche "Reazione a catena" su Rai1

Ascolti tv, a Pino Insegno anche un programma con Conti e Giletti in Rai

Pino Insegno resta saldamente in Rai e il suo flop col Mercante in fiera gli vale addirittura una promozione. Sarà infatti il doppiatore a condurre "Reazione a catena", il preserale estivo di Rai1. Per l'Eredità i vertici di Viale Mazzini hanno scelto Marco Liorni, preferito in extremis rispetto al ritorno di Flavio Insinna. Secondo quanto anticipato da Dagospia e confermato da Ansa, la trattativa sul prossimo futuro del conduttore sarebbe arrivata a un accordo, con qualche conferma e una novità rispetto alle indiscrezioni circolate nei giorni scorsi.

Insegno dovrebbe essere coinvolto, infatti, in una delle serate evento che viale Mazzini sta progettando per i 70 anni della tv di Stato. Si tratterebbe di una delle serate affidate anche a nomi del calibro di Carlo Conti e Massimo Giletti, fresco del ritorno in Rai. Insegno ha un contratto in Rai fino a luglio 2025 e condurrà fino al 18 dicembre Mercante in fiera, che non sarebbe quindi a rischio chiusura anticipata. In più da gennaio, il doppiatore sbarcherà su Radio Rai, dove dovrebbe condurre un programma tutto suo, quel "Reazione a catena", lasciato proprio da Liorni per passare all'Eredità.