Branchetti, la nuova fiamma è un importante amministratore delegato. FOTO

Simona Branchetti e Uberto Fornara, amore in vista? Ecco chi sta facendo battere il cuore alla conduttrice di Morning News su Canale 5

Vista, ormai in più occasioni, insieme a un uomo, Simona Branchetti avrebbe trovato la propria anima gemella. “Da ho un compagno a cui tengo molto e non mi va di finire nel calderone di una vicenda così strumentale e aggressiva nei confronti di un collega (...) Non si può mettere nel tritacarne chi non ha nulla a che fare con questa storia", aveva dichiarato la conduttrice di Morning News commentando la rottura tra Andrea Giambruno e Giorgia Meloni.

Ma chi è l'uomo che ha conquistato il cuore della conduttrice di Canale 5? Stando alle “tracce” raccolte da Dagospia, si tratterebbe di un nome di primo piano, Uberto Fornara, amministratore delegato della Cairo Communication e uomo di fiducia dello stesso patron Urbano Cairo.

Fornara e Branchetti sono stati visti insieme in più occasioni, lo scorso 31 agosto erano stati immortalati in coppia al cocktail Cairo-Rcs dedicato ad alcuni magazine organizzato all'Ippodromo Snai San Siro. L'amore, se vero, trova sempre la sua strada…