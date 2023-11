Ascolti tv, Fazio vola oltre il 12% con Grillo. Anche Report in crescita

Ascolti tv ieri 12 novembre 2023: Report sale a 1.44 milioni di spettatori per il 7,2% di share

Fabio Fazio non finisce mai di soprendere con la sua nuova avventura sul Nove, che grazie a lui è diventata ufficialmente la terza rete nella prima serata della domenica. Che Tempo Che Fa infatti ieri arriva a 2.487.000 spettatori (12.1%) nella prima parte e 1.342.000 spettatori (9.7%) nella seconda parte chiamata Il Tavolo. Il successo in termini di ascolti tv è sicuramente dovuto alla presenza come ospite di Beppe Grillo, che è tornato in TV dopo quasi 10 anni di assenza, e della cantante Elodie.

Settimana scorsa Che Tempo Che Fa aveva interessato 2.156.000 spettatori (10.5%) nella prima parte e 1.217.000 spettatori (8.5%) nella seconda parte.

Report non può competere con Fazio ma registra comunque numeri decisamente positivi. Il programma di Rai3 con una nuova puntata sull'inchiesta dedicata alla famiglia di Ignazio La Russa arriva a 1.443.000 spettatori (7.2%). La scorsa settimana Sigfrido Ranucci aveva chiuso con 1.333.000 spettatori (6.7%).