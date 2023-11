Grillo: "Ho peggiorato l'Italia, faccio danni". Fazio: "Ora te ne accorgi..."

M5s, Beppe Grillo sul governo Meloni: "Una decalcomania, più gli sputi sopra e più si appiccica"

Il Beppe Grillo show va in onda a Che tempo che fa. Il comico e garante del M5s va sul Nove da Fazio e attacca tutti, ma la cosa più grave la dice su se stesso. "Non posso condurre e portare a buon fine un movimento politico, non sono in grado. Alla domanda di Fazio se se ne accorge adesso, ha risposto: "Ma c’era Casaleggio, lui era un organizzatore e aveva del metodo, io faccio danni anche da solo quando sono a casa". Fazio replica: "Ora te ne accorgi...". La parte politica dell’intervista arriva sul finale del suo lungo intervento in trasmissione. "La Lega ha tradito i 5 stelle nella loro esperienza di governo. E ancora: "Questo governo è una decalcomania, più gli sputi sopra più si appiccica. Devi stare fermo, si asciuga e si stacca. Il reddito di cittadinanza…, sono idee che vanno avanti da sole, sono idee vincenti". Non manca la frecciata al leader del M5s. "Conte parla e non si capisce, é perfetto per la politica".

Grillo nel suo show non dimentica di citare anche Giulia Bongiorno, senatrice della Lega e legale della ragazza che ha accusato di violenza il figlio di Grillo, Ciro. "È un avvocato, presidente della commissione Giustizia, è una senatrice della Lega che fa comizietti davanti ai tribunali – ha detto il fondatore del M5s – dove c’è una causa a porte chiuse… È inopportuno. Così si mischia tutto". Grillo continua con l'autodistruzione: "L’ultima intervista con Vespa ho perso le elezioni, tutti quelli che ho mandato aff... sono al governo, ho combattuto tutto il mondo ed ora vado in un bar e mi fate pagare il caffè".