Ascolti tv: Presa Diretta batte Quarta Repubblica, Otto e Mezzo all'8%

Ascolti tv prima serata di lunedì 11 ottobre

'I Bastardi di Pizzofalcone 3' vincono ancora la sfida degli ascolti e consegnano a Rai1 il prime time di ieri sera. La fiction tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni infatti è stata seguita da 4.568.000 telespettatori (share del 21,8%) conquistando il gradino più alto del podio.

Secondo posto per 'Grande Fratello Vip 6' che su Canale 5 ha totalizzato 3.181.000 telespettatori e il 20,7% di share. Terzo gradino per Rai3 con 'Presa Diretta' che è stata seguita da 1.330.000 telespettatori (share del 5,9%).

Fuori dal podio, il programma 'Quarta Repubblica' su Retequattro è stato seguito da 1.105.000 telespettatori pari al 6,46% di share mentre su Rai2 'Quelli che il Lunedì' è stato visto da 611.000 telespettatori raggiungendo uno share del 3,1%. Su Italia1 la seconda puntata di 'Mystery Land' ha interessato 581.000 telespettatori e il 2,81%.

Sul Nove 'Little Big Italy' ha raggiunto 493.000 telespettatori (2,1% di share) mentre su La7 'City Of Lies - L'Ora della Verità' è stato visto da 394.000 telespettatori (share dell'1,8%).

Ascolti tv ieri sera lunedì 11 ottobre, access prime time

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno raccoglie 4.863.000 spettatori con il 19.6%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.255.000 spettatori con uno share del 17.1%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 939.000 spettatori con il 3.7%.

Su Italia1 NCIS ha registrato 1.176.000 spettatori con il 4.8%. Su Rai3 Che Succ3de? raccoglie 1.406.000 spettatori (6%). Un Posto al Sole ha appassionato 1.821.000 spettatori (7.3%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.279.000 individui all’ascolto (5.3%), nella prima parte, e 1.050.000 spettatori (4.2%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.993.000 spettatori (8%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 397.000 spettatori con l’1.6%. Sul Nove la nuova edizione di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 401.000 spettatori con l’1.6%.