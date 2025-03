Ascolti tv, Stefano De Martino è il re anche della prima serata. Floris (quasi) raddoppia Berlinguer

Ascolti tv ieri 4 marzo 2025: Le Iene si confermano. Cala È sempre Cartabianca mentre DiMartedì superà il 9% di share

Stefano De Martino domina l'access prime time con Affari Tuoi e ora si prende anche la prima serata. Stasera tutto è possibile su Rai2 è il programma più visto di ieri con 2.195.000 spettatori (14.7%). Stefano De Martino nella precedente puntata aveva divertito 2.096.000 spettatori (13.7%).

Miss Fallaci segue su Rai1 con 2.395.000 spettatori (13.3%). Mission: Impossible Dead Reckoning Parte uno su Canale 5 è terzo con 1.713.000 spettatori (11.7%).

Le Iene su Italia 1 si confermano a 1.401.000 spettatori (10.5%). La scorsa settimana la coppia Gentili-Angioni aveva chiuso con 1.349.000 spettatori (10.4%).

Per quanto riguarda i talk, È sempre Cartabianca su Rete 4 scende a 657.000 spettatori (4.7%). Nella precedente puntata Bianca Berlinguer aveva interessato 695.000 spettatori (4.9%).

DiMartedì su La7 invece sale a 1.539.000 spettatori (9.4%). La scorsa settimana Giovanni Floris aveva raggiunto 1.494.000 spettatori (8.8%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 4 marzo 2025 per le altre reti: Le ragazze su Rai3 con 656.000 spettatori (3.5%), Bohemian Rhapsody su TV8 con 389.000 spettatori (2.4%), Little Big Italy sul Nove con 197.000 spettatori (1.4%).