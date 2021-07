Ascolti tv: Quarta Repubblica batte Report, testa a testa Gentili-De Gregorio

Ascolti tv, prima serata lunedì 5 luglio

Canale5 con 'Temptation Island' ha vinto la prima serata di ieri sera con 3.526.000 telespettatori e uno share del 23,02%. Secondo gradino per Rai1 che, per omaggiare Raffaella Carrà morta ieri a Roma, ha mandato in onda in replica la prima puntata di 'Carràmba! Che sorpresa' trasmessa il 21 dicembre 1995. La trasmissione, iniziata alle 21,55, è stata seguita da 2.581.000 telespettatori (share del 13,78%).

Terzo gradino del podio per Rai 2 con 'Hawaii Five-0', visto da 1.395.000 telespettatori (share del 6,55%). A seguire, su Retequattro ''Quarta Repubblica' ha ottenuto 1.220.000 telespettatori e uno share del 7,1% mentre su Rai 3 'Report' ha totalizzato 1.181.000 telespettatori e uno share del 5,74%.

Sempre su Rai2 'N.C.I.S. New Orleans' è stato visto da 1.028.000 telespettatori raggiungendo il 5,2% di share. Su Italia1 'L'album di Freedom - Oltre il confine' è stato visto da 635.000 telespettatori (share del 3,65%) mentre su La7 'The International' ha totalizzato 415.000 telespettatori e uno share del 2,24%. Chiudono gli ASCOLTI del prime time Tv8 con '4 Hotel', seguito da 367.000 telespettatori (1,8% di share) e Nove con 'Deal With It - Stai al Gioco', visto da 280.000 telespettatori (1,4% di share)

Ascolti tv access prime time, Tg2 Post supera il 7% con l'omaggio a Raffaella Carrà

Su Rai1 Techetechetè – Tutti Pazzi per Raffaella intrattiene 4.509.000 spettatori con il 22.3%. A seguire Techetechetè è visto da 2.756.000 spettatori con il 12.9%. Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie una media di 3.175.000 spettatori (15.5%). Su Rai2 l’omaggio alla Carrà di Tg2 Post interessa 1.491.000 spettatori (7.2%).

Su Italia1 C.S.I. conquista 919.000 spettatori con il 4.6%. Su Rai3 Un Posto al Sole è visto da 1.238.000 spettatori (6.3%). Su Rete4 Stasera Italia News ha radunato 851.000 individui all’ascolto (4.4%) nella prima parte e 1.100.000 (5.4%) nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 958.000 spettatori (4.7%). Su Tv8 4 Hotel è visto da 367.000 spettatori pari all’1.8%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 280.000 spettatori con l’1.4%. Su RealTime/+1 D’Amore e d’Accordo debutta con 176.000 spettatori (0.9%).