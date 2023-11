Ascolti tv, Quarto Grado fa il botto. Bene Gentili. Giù Propaganda Live

Ascolti tv, la cronaca nera fa il botto. Cresce Gentili. Cala Propaganda Live

Venerdì sera da incoronare per Quarto Grado: il programma di cronaca nera di Rete 4 sfonda oltre l'11% share salendo di due punti rispetto alla settimana scorsa (8,8%). Bene anche Le Iene targate Veronica Gentili che hanno conquistato il 7,2% di share. Cala invece Propaganda Live su La7: rispetto alla settimana scorsa scende dal 6,4% al 5,8% di share.

Ecco i dati nel dettaglio della prima serata del 17 novembre: su Rai1 l’incontro di qualificazione a Euro2024 Italia-Macedonia del Nord ha conquistato 7.004.000 spettatori pari al 33% di share (primo tempo a 7.200.000 e il 33%, secondo tempo a 6.818.000 e il 33%, pre e post gara nel complesso a 4.588.000 e il 23.4%).

Su Canale5 A Star is Born ha incollato davanti al video 1.227.000 spettatori con uno share del 7.7%. Su Rai2 The Rookie raccoglie 709.000 spettatori con il 4% (770.000 e il 3.6% nel primo episodio in prima tv, 726.000 spettatori e il 3.9% nel secondo episodio in prima tv e 623.000 spettatori e il 4.8% nel terzo episodio in replica). Su Italia1 Le Iene (presentazione: 852.000 – 3.9%) intrattiene 982.000 spettatori (7.1%).

Su Rai3 Nowhere Special – Una storia d’amore in prima tv raccoglie 713.000 spettatori (3.5%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.641.000 spettatori (11.2%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 794.000 spettatori e il 5.8%. Su Tv8 4 Ristoranti ottiene 356.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Fratelli di Crozza sigla 1.035.000 spettatori con il 5.1% (replica di terza serata: 115.000 – 2.6%). Sul 20 Codice 999 arriva a 310.000 spettatori (1.6%).

Su Rai4 Run Hide Fight – Sotto assedio è visto da 291.000 spettatori (1.5%). Su Iris Lo squalo è scelto da 365.000 spettatori (2%). Su RaiPremium la fiction Lea – I Nostri Figli in replica raggiunge 370.000 spettatori (1.8%). Su La5 Grande Fratello in replica intrattiene 135.000 spettatori con l’1%. Su Real Time Bake Off – Dolci in Forno viene visto da .000 spettatori (%