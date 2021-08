Ascolti tv, Ranucci con Report al 6.7%. La Gentili “Controcorrente” al 5.8%

ASCOLTI TV IERI SERA, THE RIDE - STORIE DI UN CAMPIONE VINCE LA SERATA

Il film trasmesso da Canale 5 'The Ride - Storia di un campione' ha ottenuto 2.402.000 telespettatori e uno share del 15,69% risultando il programma più visto del prime time di ieri sera. Secondo gradino del podio per Rai 1 con il film 'Big Eyes' che è stato visto da 1.857.000 telespettatori (share del 12,2%). Terzo posto per Rai 3 con 'Report' che ha totalizzato 1.037.000 telespettatori e uno share del 6,7%. Fuori dal podio Rai 2 con 'Hawaii Five-0', visto da 913.000 telespettatori (share del 5,6%). Su Rete 4 'Controcorrente' ha ottenuto 808.000 telespettatori e uno share del 5,8%.

Sempre su Rai2 'N.C.I.S. New Orleans' ha interessato 750.000 telespettatori pari a uno share del 5,2% mentre su Italia 1 'Freedom - Oltre il confine' è stato seguito da 690.000 telespettatori (share del 5,55%). Su Tv8 'Gomorra - La serie' è stato seguito da 536.000 telespettatori (share del 3,4%) mentre su Nove i film 'Segni particolari: bellissimo' ha raggiunto 344.000 telespettatori pari a uno share del 2,2%. Chiude gli ascolti del prime time La7 con il film 'Minority Report' che è stato visto da 252.000 telespettatori (share dell'1,9%).