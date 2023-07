Ascolti tv seconda serata, vola Monica Setta con Storie di donne al bivio

Ascolti TV seconda serata: nella prossima puntata di Storie di donne al bivio saranno ospiti Serena Autieri, Simona Ventura ed Emma D'Aquino

Ottimo debutto per Storie di donne al bivio ieri in seconda serata su Rai2. La prima puntata del programma di Monica Setta (domani ai palinsesti a Napoli verranno annunciati altri impegni della giornalista per il 2023/2024) porta a casa il 6,4% di share con quasi 500mila spettatori. Ospiti Nancy Brilli, Paola Ferrari e Rosanna Lambertucci. La prossima settimana, sempre mercoledi alle 23.30 su Rai2, si confidano con Monica, Serena Autieri, Simona Ventura ed Emma D'Aquino.

Per gli ascolti tv della seconda serata abbiamo anche: Il Mondo con gli Occhi di Overland su Rai1 con 652.000 spettatori (7.1%), TG5 Notte con una media di 261.000 spettatori (9.5%), Tg3 Linea Notte con 612.000 spettatori (9.5%), La Storia Proibita su Italia 1 con 224.000 spettatori (4.4%), Dalla Parte degli Animali su Rete 4 con 141.000 spettatori (5%).