Ascolti tv, serie A sopra ai 6 milioni su Dazn

Nonostante la serie A sia chiusa sul fronte lotta scudetto (Inter ormai con la seconda stella cucita sul petto), gli ascolti tv raccontano di un campionato in salute dal punto di vista dell'interesse dei tifosi. Gli ultimi 2 turni di campionato dicono che gli spettatori di Dazn sono tornati sopra i 6 milioni: 6,3 milioni per la 26esima giornata (23-26 febbraio) e 6,8 milioni per la 27esima (1-4 marzo).

Ascolti tv, Serie A fa gol. Napoli-Juventus boom quasi record stagionale

Napoli-Juventus, vinta 2-1 dalla squadra campione d'Italia fa gol con l'Auditel: 1,97 milioni di spettatori. Partita più vista della giornata e tra i match più seguiti della stagione, in scia ai derby d'Italia (Juve-Inter a 2,2 milioni di spettatori e Inter-Juventus del ritorno a 2,3 milioni). Sul podio Lazio-Milan, seguita venerdì sera da 1,2 milioni di spettatori, e Inter-Genoa, posticipo del monday night, che ha raccolto 811mila spettatori. Tra l'altro il match di San Siro, trasmesso anche su Sky, aggiunge anche 656 mila spettatori sulla pay (3%).

Interessanti i numeri di Atalanta-Bologna (che segna la mini-fuga Champions per la squadra di Thiago Motta) a quota 763mila e Monza-Roma (con i giallorossi che non mollano nella corsa al quarto posto) a 730mila spettatori. Più staccate le altre con Torino-Fiorentina a guidare il 'gruppo' con 347mila tifosi collegati su Dazn.