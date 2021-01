Ascolti tv sotto al 3%, La7 sospende “L’aria di domenica” di Myrta Merlino

Ascolti tv, La7 sospende "L'Aria di domenica" di Myrta Merlino"

“L’Aria di domenica”, il programma pomeridiano in onda su La7 di Myrta Merlino, non è tornato in onda il 10 gennaio, dopo la pausa natalizia. La trasmissione, si legge su IlFattoquotidiano.it, non è più prevista in palinsesto a causa dei bassi ascolti, inferiori al mezzo milioni di telespettatori con il 2,3% di share. Un nuovo esperimento, aggiunge il Fattoquotidiano.it, in una giornata televisivamente complicata con la concorrenza di Lucia Annunziata su Rai3, Quelli che il calcio su Rai2 e di Domenica In su Rai1.

Ascolti tv, Myrta Merlino: "Esperimento pienamente riuscito"

Sulla sospensione del programma la giornalista napoletana ha dichiarato al sito Tvblog: “Esperimento pienamente riuscito perché ha raggiunto il target prefissato del 3% di share, un risultato raggiunto in anticipo rispetto ai tempi previsti e richiesti dall’azienda. L’Aria di domenica si è dimostrato che un programma del genere la domenica può ottenere un buon riscontro dal pubblico per questo stiamo ragionando su una sua riedizione nel medio periodo". E ha poi aggiunto: “Al momento sono totalmente concentrata sulla striscia quotidiana de L’Aria che tira perché vogliamo seguire al meglio questa fase storica del nostro Paese".

Ascolti tv, il web: "Faziosa e di parte, non mancherai a nessuno"

Intanto la notizia fa scaldere il mondo dei social, soprattutto Facebook, con commenti pungenti e ironici: "Sono veramente contenta. Trasmissione faziosa dove parla solo chi la pensa come la conduttrice assolutamente di parte", "aspettiamo fiduciosi anche la sospensione di quella quotidiana", "esperimento pienamente riuscito tanto da chiuderlo per evitare di fare milioni e milioni di ascolti", "pensa se l'esperimento non riusciva!".

Ascolti tv, share in media sotto il 3%

"L'Aria di domenica", dopo aver debuttato al 3% di share e con oltre mezzo milione di spettatori, si legge sul sito Tvblog, era scivolata all'1,8% la settimana dopo. Lo share della terza puntata era oscillato tra il 2,2% e l'1,5%, per poi risalire nella quarta tra il 2,2% e il 2,6%. La quinta puntata aveva registrato un calo, fermandosi all'1,8% di share, mentre l'epilogo era stato seguito, fa sapere il sito Tvblog, da 511.000 spettatori (share del 2.9%) nella prima parte, e da 498.000 spettatori (3%), nella seconda parte.