Ascolti tv, Suor Angela chiude in bellezza. Gruber su, Palombelli a picco

ASCOLTI TV: Che dio ci aiuti vince con oltre 6 mln. Dritto e Rovescio batte Piazzapulita

'Che Dio ci aiuti 6' chiude in bellezza e stravince gli ascolti della prima serata di ieri. La fiction di Rai1 con Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela ha ottenuto 6.401.000 telespettatori e il 24,41% di share nel primo episodio, e 5.881.000 e il 30,03% nel secondo. Su Canale 5 il film 'Wonder Woman' ha totalizzato 1.850.000 telespettatori e il 9,27% di share, mentre Italia 1 con il film 'Vacanze ai Caraibi' ha interessato 1.315.000 telespettatori e il 5,25%. Appena fuori dal podio Retequattro con 'Dritto e Rovescio' visto da 1.196.000 telespettatori pari al 6,24% seguito da La7 che con 'Piazzapulita' ha conquistato 1.154.000 telespettatori e il 6,11% di share. Su Tv8 la partita di Europa League Roma-Shakhtar Donetsk' ha registrato 1.182.000 telespettatori e uno share del 4,5%, mentre su Rai3 l'ultima puntata di 'Lui è peggio di me' è stata vista da 1.049.000 telespettatori pari a 4,33%. Su Rai2 l'esordio di 'Anni 20' ha ottenuto 394.000 telespettatori e l'1,6% di share mentre Nove con 'Cambio Moglie' ha intrattenuto 391.000 telespettatori con l'1,51% nel nuovo episodio, e 303.000 con l'1,68% in quello in replica.

ASCOLTI TV: Gruber su all'8,2%. Calo vertiginoso per Palombelli

Vince l'Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti a quota 5.551.000 (20,1%). Su Canale 5 Striscia la Notizia intrattiene 4.146.000 (15%). Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.244.000 di telespettatori (8,2%). Su Rete4 Stasera Italia 1.331.000 (5%) nella prima parte e 1.079.000 (3,9%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 1.114.000 (4%). Su Italia1 CSI Miami 1.343.000 (4,9%). Su Rai3 Che Succ3de? 1.584.000 (5,9%) e Un Posto al Sole 1.938.000 (7%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 584.000 (2,1%).