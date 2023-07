Ascolti tv, Telese-Aprile doppiano Controcorrente. In Onda fa volare La7

Ascolti tv, access prime time: In Onda si conferma il talk politico più seguito dell'estate

Su Rai1 Techetechetè raccoglie 2.775.000 spettatori con il 16.5%. Su Canale 5 Serata Mediaset registra una media di 3.235.000 spettatori con uno share del 19.6%. Su Rai2 TG2 Post Estate ha ottenuto 725.000 spettatori con il 4.3%. Su Italia1 NCIS ha registrato 1.100.000 spettatori con il 6.6%. Su Rai3 Un Posto al Sole ha appassionato 1.289.000 spettatori (7.7%). Su Rete4 Controcorrente ha radunato 495.000 individui all’ascolto (3.1%), nella prima parte, e 637.000 spettatori (3.8%), nella seconda parte.

Su La7 In Onda ha interessato 984.000 spettatori (5.9%). Su Tv8 4 Hotel ha intrattenuto 454.000 spettatori con il 2.8%. Sul Nove la replica di Don’t Forget the Lyrics ha raccolto 196.000 spettatori con l’1.2%. Su Sky Sport Uno – dalle 18.37 alle 21.57 – il Tennis, con l’incontro di Matteo Berrettini a Wimbledon, segna 332.000 spettatori e il 2.4%. In totale il match sui canali Sky ha registrato 516.000 spettatori e il 3.6%.