Ascolti tv, Temptation Island parte col turbo. Chernobyl lancia La7 sul podio

Ascolti tv 2 luglio, Prima serata

Ascolti tv, Temptation Island batte Che Dio ci aiuti

'Temptation Island' debutta e vince gli ASCOLTI TV della prima serata di giovedì 2 luglio. Il programma di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia ha infatti ottenuto 3.698.000 telespettatori e il 21,63% di share. Su Rai1 il doppio appuntamento con 'Che Dio ci aiuti 5' in replica ha totalizzato 2.333.000 telespettatori e il 10,84% nel primo episodio, e 2.031.000 con l'11,31% nel secondo.

Ascolti tv, Chernobyl lancia La7 sul podio

Terzo gradino del podio per La7 che con l'ultima puntata della miniserie 'Chernobyl' ha conquistato 1.178.000 telespettatori e il 5,51%.

A seguire, gli altri programmi della serata: su Rai2 'Novantesimo minuto' (1.122.000 telespettatori, share 5,26%) e a seguire 'Hawaii Five-0' (954.000 telespettatori, share 4,44%); su Italia 1 il film 'The fast and the furious: Tokyo' (873.000 telespettatori, share 4,48%); su Retequattro il film 'La casa stregata' (767.000 telespettatori, share 3,8%); su Rai3 'Kilimangiaro - Ogni cosa è illuminata' (720.000 telespettatori, share 3,42%); su Tv8 il film 'Vacanza d'amore' (387.000 telespettatori, share 1,89%); su Nove 'Stargate' (362.000 telespettatori, share 1,81%).

In access prime time Techetechetè batte Paperissima Sprint: su Rai1 3.408 mln e il 17.09%, su Canale 5 sono 2.994 mln e il 15.39%. Ancora equilibrio nella sfida tra Stasera Italia e In Onda. Il programma di Veronica Gentili su Rete 4 nella prima parte fa 916mila spettatori (4,9%) e sale a a 1100 mln (5.4%) nella seconda. David Parenzo e Luca Telese su La7 sono a quoya 980mila con il 5%.