Ascolti tv giovedì 23 luglio

Ascolti tv, Temptation Island stravince contro il film di Rai1

'Temptation Island' vince nettamente nella prima serata televisiva di giovedì: il programma di Canale 5 sale su fino a 3.727.000 spettatori e il 23.7% di share (la settimana scorsa: 3,720 milioni e il 22,58% di telespettatori). Rai1 al secondo posto, ma lontana con il film 'Nessuno Mi Può Giudicare' che convince 2.582.000 spettatori e il 13.5% di share.

Ascolti tv: Apes Revolution - Il Pianeta delle Scimmie porta Italia 1 sul podio

Il podio degli ascolti tv è di Italia 1, il film 'Apes Revolution - Il Pianeta delle Scimmie' arriva a 939.000 spettatori e il 5.1% di share. Poi arriva 'Hawaii Five-0' e 'Ncis New Orleans' su Rai2 (rispettivamente, 896.000 spettatori, share 4.5%, e 794.000 spettatori, share 4.6%).

Ascolti tv, In Onda Focus a quota 710mila spettatori

'In Onda Focus' con David Parenzo e Luca Telese su La7 convince 710.000 spettatori con il 3.9% e precede Rete4 con 'I Legnanesi' (680.000 spettatori, share 3.8%), e Rai3 con 'In Arte Patty Pravo' in replica (665.000 spettatori, share 3.5%).

Chiudono 'Il Mistero di Ragnarok' su Tv8 (343.000 spettatori, share 1.8%) e 'Sotto Corte Marziale' sul Nove (293.000 spettatori, share 1.7%). Complessivamente le reti Mediaset hanno prevalso su quelle Rai sia in prime time che in seconda serata e nelle 24 ore.