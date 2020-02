Ascolti Tv: Tiberio Timperi presenta L'Isola delle Meteore e approda al cinema

Tiberio Timperi approda alla conduzione di un reality show in prima serata dal titolo L'Isola delle Meteore, che raduna in qualità di concorrenti tutti quei personaggi che hanno avuto successo una sola volta nella vita. Il canale su cui va in onda con successo? Il cinema.

Sì, il cinema, perché L'Isola delle Meteore è la crasi fra le due note trasmissioni televisive inventata da Fausto Brizzi per il suo nuovo film La mia banda suona il pop, con protagonisti Diego Abatantuono, Massimo Ghini, Angela Finocchiaro e Paolo Rossi.

Non nuovo alle esperienze di attore sia al cinema sia in Tv, l'occhiceruleo Tiberio, al momento alle redini con Monica Setta del programma campione di ascolti di Rai1 ideato da Michele Guardì, scritto da Giovanni Taglialavoro e diretto da Marco Aprea, UnoMattina in Famiglia (36.7% di share la domenica immediatamente successiva alla finale di Sanremo), nel film di Brizzi interpreta autoironicamente e in maniera piuttosto convincente il conduttore dello strampalato reality show. Se è vero che l'Arte imita la Vita, chissà che in un prossimo futuro Tiberio non approdi davvero alla conduzione di un programma in fascia serale, magari alle redini di un game show o per l'appunto di un reality o di un talent. Dopo molti anni di carriera e di successi nel daytime, sarebbe un interessante esperimento vederlo cimentarsi con il prime time. Chissà, in un prossimo futuro - stando a voci che circolano nei corridoi di Viale Mazzini - l'ipotesi potrebbe essere confermata...