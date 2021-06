Ascolti tv, Argentero vince su Bocci. Bene Del Debbio che raggiunge l'8,9%

PRIME TIME: Argentero (Rai 1) si aggiudica la prima serata (13,7%) con la replica di “DOC – Nelle tue mani”. Secondo posto di Canale 5 con Viaggio nella Grande Bellezza: Torino con il 9,6%, segue di poco Del Debbio “Dritto e Rovescio” (Rete 4) con un buon 8,9%

Rai1 la replica della prima puntata di Doc-Nelle Tue Mani ha raggiunto 2.389.000 spettatori pari al 13.7%. Su Canale 5 Viaggio nella Grande Bellezza: Torino ha registrato 1.554.000 utenti pari al 9.6% di share. Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 ha interessato 1.140.000 spettatori pari al 6.1% di share. Su Italia 1, film con Robert De Niro - Mi Presento i Tuoi? Tiene inchiodati 1.281.000 spettatori (7.3%). Su Rai3 Le Ragazze ha raccolto 897.000 spettatori pari al 5% (presentazione di 12 minuti: 874.000 – 4.4%). Su Rete4 Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio totalizza 1.243.000 spettatori con un ottimo 8.9% di share. Su La7 Speciale Tagadà – Viaggio in Italia si ferma al 2,2% con 306.000 spettatori. Su Tv8 I Delitti del BarLume – La Briscola in Cinque segna 427.000 spettatori con il 2.3. Sul Nove Quasi Quasi Cambio i Miei con 286.000 spettatori e l’1.5%, nel primo episodio inedito, e 248.000 spettatori con l’1.9%; nel secondo episodio in replica.

ACCESS PRIME TIME: Trend positivo per Gentili (Stasera Italia News) che rasenta il 6% (5,9). Rai 1, replica de Soliti Ignoti – il Ritorno si attesta sul 15,8. Segue Paperissima al 14% e Un Posto al Sole (Rai 3) con il 7,8%).

Soliti Ignoti – Il Ritorno (replica) raccoglie 3.039.000 spettatori e il 15.8%. Su Canale 5 Paperissima Sprint Estate tiene una media di 2.693.000 individui con il 14%. Rai2 TG2 Post interessa 945.000 spettatori con il 4.8%. Su Italia1 CSI ne registra 940.000 prendendosi un tondo 5%. Nuovi Eroi su Rai 3 raccoglie 1.058.000 spettatori con il 5.9%. Un Posto al Sole ferma davanti al piccolo schermo 1.495.000 spettatori con un interessante 7.8%. Su Rete4 Veronica Gentili con “Stasera Italia News” ha radunato 1.054.000 telespettatori con un 5.8% nella prima parte, crescendo ulteriormente nella seconda con 1.155.000 spettatori pari al 5.9%. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.272.000 spettatori (6.7%). Su Tv8 la replica di 4 Hotel ha divertito 517.000 spettatori con il 2.7%. Sul Nove la replica di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 354.000 spettatori con l’1.9%.