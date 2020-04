Ascolti Tv, Uno Mattina in famiglia: Monica Setta e Tiberio Timperi volano nella vigilia di Pasqua

La vigilia di Pasqua vede Uno Mattina in Famiglia con lo share più alto della giornata. Ieri, infatti, la trasmissione di Rai1, condotta da Monica Setta e Tiberio Timperi, ha ottenuto un netto di 1.945.000 telespettatori, con uno share del 23,04%.

Grande successo quindi per la puntata dell’11 aprile 2020 che conferma il trend positivo di questa stagione televisiva: oltre mezzo milione di telespettatori in più e diversi punti percentuale in più di share. Ma a convincere è soprattutto la sobrietà dei conduttori che si sono alternati tra gli aggiornamenti sul covid 19 e gli spazi di intrattenimento, alcuni di grande prestigio. Ieri erano ospiti lo psicoanalista Massimo Recalcati e Leo Gassman oltre alle rubriche del cast fisso. E come in tutti i programmi di Michele Guardí il segreto è il team. Ieri presente come tutti i week end il regista e autore Marco ApreaIl programma è firmato in primis da Giovanni Taglialavoro con fiore caputo Antonella barbaglia Francesco marcucci e concita borrillo che lavora anche da Vespa a Porta a Porta.