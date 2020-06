Ascolti tv, Usigrai: sui palinsesti va scelto tra agenti e produzioni esterne

"È questo il momento in cui un vertice sceglie tra le risorse interne e lo strapotere di agenti e società di produzione". Lo scrive Vittorio di Trapani, segretario Usigrai. "In queste settimane in cui si stanno definendo i palinsesti è la fase nella quale il vertice Rai deve passare dalle parole ai fatti. Le tante, belle, ma anche facili, parole sulle professionalità interne spese a profusione dal vertice aziendali poi si pesano al momento delle scelte: ovvero ora che si decide cosa andrà in onda in autunno. Solo così sapremo se ancora una volta a deciderlo saranno agenti e società di produzione, o se ci sarà una svolta con la tante volte annunciata valorizzazione delle risorse interne. Voglio ricordare, prima di tutto al vertice, che se in questi mesi di emergenza la Rai ha saputo dimostrare di essere un presidio imprescindibile è stato proprio grazie alle lavoratrici e ai lavoratori dell'azienda che ancora una volta hanno dimostrato la loro eccelente professionalità e lo straordinario senso del dovere"