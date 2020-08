Ascolti tv, Veronica Gentili con Stasera Italia batte ancora Parenzo e Telese

Prima serata, ascolti tv giovedì 13 agosto

Nella serata di ieri, giovedì 13 agosto 2020, su Rai1 la replica della miniserie L’Uomo che Sognava con le Aquile ha conquistato il 13.9% di share. Su Canale5 la replica di Zelig l’11.5%. Su Rai2 Riavrò mia figlia il 6.2%.

Su Italia1 Le Iene per Nadia ha intrattenuto il 10.6% degli spettatori, mentre su Rai3 Hudson & Rex il 3.8%, su Rete4 Frantic si ferma al 3.7% e su La7 Virus letale al 3.2%. Su Tv8 Terremoto 10.0 il 2.9%. Sul Nove Matrimonio a 4 mani il 2.4%.

Access Prime Time, ascolti tv giovedì 13 agosto

Su Rai1 Techetechetè conquista il 19% degli spettatori, mentre su Canale5 Paperissima Sprint il 12.3%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 4%, su Italia1 CSI 10 il 4.2% e su Rai3 Un Posto al Sole il 6.5%. Su Rete4 Stasera Italia News, condotto dalla giornalista Veronica Gentili, ha radunato 1.110.000 individui all’ascolto (pari al 6.9%) nella prima parte e 1.278.000 (7.5%) nella seconda. Su La7 In Onda si è fermata al 5.3%. Su Tv8 la replica di 4 Ristoranti è vista dal 2.1% degli spettatori, mentre sul Nove Little Big Italy in replica ha raccolto l’1.5%.

Preserale, ascolti tv giovedì 13 agosto

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio del 20.3%, mentre Reazione a Catena del 24.4%. Su Canale5, in replica, The Wall – I Protagonisti ha intrattenuto il 9%, mentre The Wall ha convinto il 12.6%. Su Rai2 Blue Bloods 9 ha conquistato il 5.7%, mentre Bull 3 il 5.1%. Su Italia1 Dr House – Medical Division 5 è visto dal 3.6%, mentre su Rai3 Tg Regione alle 19.35 informa va al 15.7%, e poi Blob al 5.1% e Voxpopuli 4.8%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa il 4.6% degli spettatori. Su La7 Little Murders si è fermata all’1.4%, mentre su Tv8 la replica di 4 Ristoranti all’1.8% e sul Nove Ce l’avevo quasi fatta arriva allo 0.9%.