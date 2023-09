Ascolti tv, Vespa fa il botto con Meloni: +21%. Gruber affonda Stasera Italia

Ascolti tv ieri 13 settembre 2023 nell'access prime time: Otto e Mezzo chiude con 1.4 milioni di spettatori per il 7,5% di share

Rai1 negli ascolti tv ieri 13 settembre 2023 nell'access prime time arriva con Cinque Minuti a 3.878.000 spettatori con il 21.5% di share grazie alla premier Giorgia Meloni come ospite. Affari Tuoi raggiunge 3.404.000 spettatori con il 18% di share.

Il Presidente del Consiglio nel salotto di Bruno Vespa ha parlato anche di migranti: "La questione dei ricollocamenti è secondaria, sono state ricollocate pochissime persone in questi mesi, è una coperta di Linus, la questione non è come scarichiamo il problema, è fermare gli arrivi in Italia, non vedo ancora risposte concrete"

Vespa chiede poi se si aspettava lo stop all'accoglienza da parte della Germania: "In parte sì perché noi abbiamo qualche tempo fa comunicato ai nostri partner che non potevamo più riaccogliere automaticamente i cosiddetti 'dublinanti', perché i nostri hotspot sono pieni e se la Ue non ci dava una mano a difendere i confini esterni".

Seguono sulle altre reti: Paperissima Sprint su Canale 5 con 2.710.000 spettatori (14.3%), TG2 Post con 743.000 spettatori (3.9%), NCIS su Italia 1 con 1.360.000 spettatori (7.3%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.203.000 spettatori (6.6%) e Un Posto al Sole con 1.712.000 spettatori (9%), Stasera Italia su Rete 4 con 888.000 spettatori (4.8%), nella prima parte, e 1016.000 spettatori (5.4%) nella seconda parte e Otto e Mezzo su La7 con 1.416.000 spettatori (7.5%).