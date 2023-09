Ascolti tv, la Rai meloniana è un flop. Il Tg1 sotto di 100mila spettatori

Ascolti tv, la fuga di spettatori da TeleMeloni. I nuovi volti e format non piacciono

Le brutte notizie per Meloni non arrivano solo sul fronte economico-finanziario con il Pil che rallenta e il rischio stagnazione per l'Italia nel 2024, ma anche sul fronte della Rai si registra un momento complicato. Delude - si legge su Repubblica - il debutto di TeleMeloni. Battuta da Mediaset nel giorno dell’esordio. A fare flop sono soprattutto i programmi e i volti del palinsesto autunnale interamente cucinato nei forni sovranisti: Roberto Inciocchi, Caterina Balivo, Annalisa Bruchi. Mentre, a salvare la baracca, ci pensano gli anchor già collaudati nelle scorse stagioni: da Bruno Vespa a Marco Damilano, passando per Alberto Matano che l’altro ieri, ai nastri di (ri)partenza, hanno sbaragliato la concorrenza.

Corollario di un avvio, specie nell’informazione, iniziato piuttosto male: a tre mesi dall’insediamento dei nuovi direttori, - prosegue Repubblica - gli ascolti dei Tg Rai sono crollati. "Il peso complessivo dei quattro notiziari del servizio pubblico scende la sera dal 64 al 63% e dal 66 al 64% nelle edizioni dalle 13 alle 14,20, Tgr inclusi", spiega il professor Francesco Siliato, mago dei numeri dello Studio Frasi che ha messo a confronto i dati Auditel dal 4 giugno al 9 settembre con quelli dello stesso periodo dell’anno scorso.