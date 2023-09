Chi l'ha visto? Anticipazioni: in studio la madre di Elisa Claps

Chi l'ha visto? anticipazioni: si torna sul caso di Elisa Claps. Si parlerà anche di Kata e di Maria Chindamo, uccisa e data in pasto ai maiali

Torna una nuova stagione di Chi l'ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli e in onda mercoledì 13 settembre in prima serata su Rai3. Ospite della prima puntata Filomena Claps, la mamma di Elisa. Dopo 13 anni dal ritrovamento, ha riaperto la Chiesa della Santissima Trinità, in pieno agosto, mentre la famiglia Claps era in ferie. Cosa ne pensano i cittadini di Potenza?

La piccola Kata è stata portata via in un borsone o in un trolley quando è stato sgomberato l’hotel Astor? Il mistero della bambina scomparsa da Firenze. Si affronterà anche il caso di Maria Chindamo. L’inviata e l’operatore di Chi l’ha visto? sono stati minacciati davanti al fratello della donna, Vincenzo Chindamo, ospite anche lui in diretta. E poi appelli e aggiornamenti.