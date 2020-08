Ascolti tv, vince "Un paese quasi perfetto" su Rai 1

Il film 'Un paese quasi perfetto', trasmesso ieri, 25 agosto, da Rai1, è stato il programma più seguito della prima serata televisiva, con 2.421.000 spettatori e il 13.9% di share. Al secondo posto, su Canale 5, la replica de 'Lo Show dei Record', con 1.830.000 spettatori e il 10.7% di share. Terzo piazzamento, su Italia 1, per la prima puntata di 'Lincoln Rhyme - Caccia al Collezionista di Ossa', con 1.251.000 spettatori e il 7.5% di share. A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Squadra Speciale Cobra 11' su Rai2 (1.092.000 spettatori, share 6.1%), 'In Onda Focus' su La7 (850.000 spettatori, share 4.9%), 'Matrimonio alle Bahamas' su Rete4 (822.000 spettatori, share 4.7%), 'Morto Stalin se ne fa un altro' su Rai3 (655.000 spettatori, share 3.7%), 'Flirting with Forty' su Tv8 (508.000 spettatori, share 2.8%), 'Double Impact - Vendetta finale' sul Nove (357.000 spettatori, share 2.1%). Complessivamente le reti Rai hanno prevalso su quelle Mediaset in prima serata e nelle 24 ore, mentre Mediaset ha avuto la meglio in seconda serata.