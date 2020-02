Ascolti Tv: Vince Vanessa Incontrada, Non è L'arena e Giletti crollano ancora

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 16 febbraio 2020, in prima serata, vedono la fiction di Rai1 Come una madre con Vanessa Incontrada e Sebastiano Somma, conquistare la vittoria con 5.052.000 spettatori pari al 20.7% di share. Su Canale 5 Barbara D'Urso con Live – Non è la D’Urso totalizza 2.962.000 spettatori (11.1%) nella presentazione e una media di 2.368.000 spettatori (14.9%) nel corso della trasmissione. Su Rai2 Che Tempo che Fa di Fabio Fazio ha convinto 2.113.000 spettatori (8.3%) mentre Il Tavolo ha divertito 1.710.000 spettatori (9.4%). Su Italia 1 il film Il Mistero dei Templari – National Treasure è stato visto da 1.374.000 spettatori (5.9%), mentre su Rai3 Amore Criminale di Veronica Pivetti fa riflettere 1.159.000 spettatori (4.8%). Su Rete4 il film Sully totalizza 764.000 spettatori con il 3.1% di share, mentre su La7 Massimo Giletti con Non è l’Arena crolla al 5.5% con 964.000 spettatori. Su Tv8 Bruno Barbieri – 4 Hotel raduna 356.000 spettatori (1.6%) e sul Nove Camionisti in Trattoria diverte 322.000 spettatori (1.2%).