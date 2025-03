Atletico Madrid-Real Madrid dove vederla in tv e streaming? Match in chiaro o pay? Champions, dove seguire i match degli ottavi

Atletico Madrid-Real Madrid dove vederla in tv e streaming

Non solo Inter-Feyenoord: la Champions League è pronta a svelare le squadre che passeranno gli ottavi di finale entrando tra le prime otto. Su tutti, il match più affascinante è sicuramente il derby Atletico-Madrid-Real Madrid. Andata 2-1 per i blancos al Santiago Bernabeu, ritorno al Riyadh Air Metropolitano mercoledì 12 marzo) con Diego Simeone cercherà di mandare a casa sua maestà Carlo Ancelotti. Atletico-Madrid-Real Madrid dove vederla in tv e streaming? La partita andrà in diretta esclusiva su Prime Video di Amazon. La telecronaca sarà di Sandro Piccinini con il commento tecnico Massimo Ambrosini.

Le altre partite di Champions League degli ottavi di ritorno? Vediamo dove vederle

Martedì 11 marzo

- Barcellona-Benfica su Sky Sport Uno, Sky Sport 255 e in streaming su NOW. Telecronaca Nicola Roggero

- Liverpool-Psg su Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca Stefano Borghi

- Bayer Leverkusen-Bayern Monaco su Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Telecronaca Pietro Nicolodi

Mercoledì 12 marzo

- Lille-Borussia Dortmund su Sky Sport Uno, Sky Sport 254, in streaming su NOW. Telecronaca Dario Massara

- Arsenal-Psv su TV8, Sky Sport 252 e in streaming su NOW Telecronaca Paolo Ciarravano

- Aston Villa-Bruges su Sky Sport 253 e in streaming su NOW Telecronaca Federico Zancan