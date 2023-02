AudiPress, crescono i lettori di giornali (+7,1%). Ma solo digitali

Nell’edizione Audipress 2022/III prosegue il trend positivo e in costante crescita dei lettori che scelgono l’informazione certificata e di qualità in formato digitale, che arrivano a quota 7 milioni (+7,1% rispetto all’edizione precedente) mentre la readership del mezzo stampa nel complesso per carta e/o replica appare sostanzialmente stabile (-0,8% per i Lettori Stampa Ultimi 30 giorni).

Come scrive Primaonline, in un giorno medio il 22,3% degli italiani sceglie uno dei principali quotidiani su carta o digitale replica per informarsi (11.614.000 lettori, con più di 16,6 milioni di letture) e con una quota predominante di letture a frequenza alta (59,5%), indice di un’abitudine di consumo regolare.

Nel comparto periodici, l’indagine rileva ogni settimana più di 14,6 milioni di letture per le più importanti testate settimanali (con 9.532.000 lettori, cioè il 18,3% degli adulti + 14 anni) e ogni mese circa 16,2 milioni di letture per le maggiori testate mensili (per 10.002.000 lettori, il 19,2% degli italiani). Prevale l’accesso alla copia letta soprattutto attraverso un atto di acquisto personale o familiare, con quote in lieve aumento per le formule in abbonamento: complessivamente la copia letta “comprata” rappresenta per i Quotidiani il 61,6%, per i Settimanali il 76,7% e per i Mensili il 73,1%.