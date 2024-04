Audiradio, gli ascolti radiofonici entrano in una nuova Era

Il mondo della radio verso la svolta. Entro fine aprile verrà costituita la società Audiradio che darà vita a una Joint Industry Committee (JIC) - con al suo interno editori, UPA (in rappresentanza degli investitori pubblicitari) e UNA (centri media) - che si occuperà delle rilevazioni dell’ascolto radiofonico. Lo riporta Primaonline.

TER-Tavolo Editori Radio, Srl fondata il 1° aprile 2016 da editori e associazioni per colmare la lacuna lasciata dal fallimento della “prima” Audiradio (che aveva cessato l’attività nel 2011) rimette sotto la sua bandiera il fronte degli editori (Rai compresa, come aveva confermato l'ad di viale Mazzini Roberto Sergio un paio di mesi fa a Il Sole 24 ore) e cambia nome in ERA dando un segno di discontinuità rispetto al passato, ma restando attore protagonista di questa importante svolta.