Banijay Italia Holding, partnership con la start-up GreenBoo Production

Banijay Italia Holding-GreenBoo Production, partnership

Banijay, azienda leader nel settore dei media e dell'intrattenimento, annuncia la partnership di Banijay Italia Holding con GreenBoo Production, l'etichetta italiana di recente costituzione, fondata dal pluripremiato produttore Marco Belardi. L’accordo prevede l’acquisizione di una quota di minoranza di GreenBoo. Lanciata nel 2022, la società si è rapidamente fatta conoscere per il suo variegato portafoglio di serie, documentari e film di alta qualità per i canali lineari, le piattaforme streaming ed il cinema. Grazie a questo accordo, GreenBoo cercherà di sviluppare ulteriormente la propria crescita sia a livello locale che internazionale.

I recenti successi di Marco Belardi includono le due stagioni di A casa tutti bene, una serie di Gabriele Muccino ispirata all'omonimo film del 2018, e I leoni di Sicilia, in arrivo per Disney+. Il suo rinomato repertorio cinematografico comprende Immaturi, Immaturi - Il Viaggio e Tutta Colpa di Freud, oltre ai blockbuster Perfetti Sconosciuti, The Place, Supereroi, Il Primo giorno della mia vita, Italiano Medio di Maccio Capatonda, Il Professor Cenerentolo di Leonardo Pieraccioni, La Pazza Gioia di Paolo Virzì e Gli anni più belli di Gabriele Muccino.

Paolo Bassetti, Presidente e Country Manager di Banijay Italia Holding, dichiara: "GreenBoo è una nuova e promettente realtà che, grazie all'esperienza del suo fondatore Marco, ha già lanciato numerosi progetti anche internazionali con grandi attori, registi e scrittori. Per noi di Banijay Italia Holding, la partnership con questa forza emergente rappresenta un passo significativo per espandere la nostra posizione nell’area della produzione scripted, dei lungometraggi e del cinema.”

Marco Belardi, fondatore e CEO di GreenBoo Production, spiega: "Sono immensamente orgoglioso che un colosso come Banijay stia investendo in una società che ho fondato, e ringrazio Marco e Paolo Bassetti per la fiducia dimostrata. Sono sicuro che insieme GreenBoo continuerà a prosperare e a raggiungere traguardi ancora più significativi.”

Marco Bassetti, Amministratore Delegato di Banijay, sottolinea: "Marco Belardi è un grande creativo il cui spirito imprenditoriale si allinea con i valori fondamentali di Banijay. Questa partnership strategica è un passo entusiasmante per espandere ulteriormente la nostra presenza in Italia, in particolare nel settore dello scripted, arricchendo l'offerta di serie e documentari premium di Banijay Italia Holding. Questa collaborazione consentirà a GreenBoo di attingere all'esperienza delle nostre aziende e dei nostri team in tutto il mondo, massimizzando il loro potenziale creativo e costruendo la nostra library di contenuti in lingua locale, oltre ad ampliare la nostra posizione quale partner importante per talent, broadcaster e piattaforme internazionali”.

Banijay Italia Holding ha progressivamente ampliato il suo portafoglio di etichette scripted, che sono all'origine di numerosi titoli di successo come il documentario Ferro, il docu-reality The Ferragnez e il film Pausini - Piacere di conoscerti, tutti per Amazon Prime Video. Tra i successi delle sue case di produzione figurano anche Un Professore, Lea - Un Nuovo Giorno, La Sposa, Cuori, Il Paradiso delle Signore per la Rai, e Luce dei miei occhi e Fosca Innocenti per Mediaset. Nel 2022 ha inoltre acquisito Grøenlandia rinomata casa di produzione di film, documentari e serie premium, tra cui L'incredibile storia dell’isola delle rose e La legge di Lidia Pöet, prodotti per Netflix, Mixed by Erry per Rai Cinema/Netflix, oltre alle due stagioni di Romulus per Sky, e ai progetti recentemente annunciati per Amazon Prime Video, Antonia e No Activity.

Banijay

Lanciata nel 2008, Banijay, leader globale nel settore dei media e dell'intrattenimento, ospita oltre 130 società di produzione in 21 territori, un catalogo multigenere che vanta oltre 160.000 ore di programmazione originale, e un'attività complementare nel settore del live entertainment con Banijay Live Events.

Con un’offerta di elevata qualità e proprietà intellettuale che tocca tutti i generi, con prodotti che nascono a livello locale e viaggiano a livello globale, l'azienda offre le migliori storie raccontate nel modo migliore e firma alcuni dei più grandi successi globali del mercato, tra cui Survivor, Big Brother, Peaky Blinders, MasterChef, Rogue Heroes, Marie Antoinette, Mr Bean, Love Triangle, Hunted, The Summit, Black Mirror, Blow Up! e Starstruck. Caratterizzata da indipendenza, libertà creativa, imprenditorialità e acume commerciale, la società opera sotto la direzione dell'amministratore delegato Marco Bassetti. Sotto la sua guida, l'azienda è cresciuta fino a raggiungere 3,2 miliardi di euro di ricavi e 472 milioni di euro di EBITDA nel 2022.