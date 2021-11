Barabino & Partners, Andrea Galtieri nominato nuovo Head of bDigital

Barabino & Partners si rinnova, nominato Andrea Galtieri a capo della divisione bDigital

Andrea Galtieri è il nuovo Head of bDigital, la divisione di Barabino & Partners che accompagna le aziende nella nuova era della comunicazione nel mondo digitale. Galtieri subentra a Luca Sirianni, che ha guidato la business unit sin dalla sua nascita e che assume il nuovo ruolo di Senior Digital Advisor di Barabino & Partners, con un focus particolare su specifici temi dedicati quali alcuni progetti/cliente, la formazione digitale e soprattutto lo sviluppo internazionale di bDigital.

Andrea Galtieri, 35 anni, vanta un’ultradecennale esperienza nel campo della consulenza in comunicazione digitale e social media management per primari clienti business e consumer. Prima di arrivare in Barabino & Partners, Galtieri ricopriva il ruolo di Content & Creative Manager della boutique italiana MAS Factory, realtà qualificata del settore, dove era a capo di un team dedicato e fortemente operativo sia nel B2C che nel B2B.

Nata nel 2018 sotto la guida di Sirianni, la divisione bDigital si è imposta in poco tempo sul mercato come vero e proprio punto di riferimento per lo sviluppo di progetti digitali innovativi e per la solida competenza nel campo del social media management di taglio corporate e istituzionale, vantando ad oggi oltre 50 clienti “nativi digitali” e altrettanti con progetti di comunicazione integrata tradizionale e digital.

Attraverso un approccio fortemente consulenziale e a un team di dodici professionisti, integrati con la realtà Barabino & partners composta da oltre 120 risorse, in grado di offrire al cliente progetti digitali end-to-end, dalla strategia fino all’implementazione, la divisione bDigital si è resa protagonista di un significativo percorso di sviluppo e conta di chiudere il 2021 con un’ulteriore crescita del +20% rispetto all’anno precedente.