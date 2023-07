Barbara D'Urso al posto di Myrta Merlino? La7 tenta lo scambio con Mediaset

La7, da Parenzo a D'Urso a Gramellini. Cosa cambierà in autunno

Con l'inizio dell'estate è anche il tempo della definizione dei palinsesti autunnali. Dopo gli annunci di Mediaset, con gli acquisti di Berlinguer e Merlino e la bocciatura di Barbara D'Urso che perde la conduzione di Pomeriggio 5, anche La7 cerca di definire il programma in vista di settembre. Il direttore Andrea Salerno - si legge su Libero - cerca un profilo di primo livello per sostituire Myrta Merlino, non necessariamente nella stessa fascia oraria. Da qui l'idea di affidarsi proprio all'uscente D'Urso. A raccontare di questo possibile "switch" è Massimo Galanto su Il Settimanale, secondo cui il passaggio della D’Urso a La7 potrebbe essere la risposta all'esigenza della rete di rivitalizzare il palinsesto.