Belen slitta, Marcuzzi nuovo reality, Carlo Verdone torna in tv, Elettra Lamborghini... Novità, annunci e retroscena

Vita da Carlo 3, Verdone con vista su... Sanremo

Carlo Verdone debutta con la terza attesa stagione di 'Vita da Carlo' in onda su Paramount+ da sabato 16 novembre 2024 con i primi cinque episodi al lancio (e altri cinque che on line la settimana successiva). Un cast che si presenta ricco con tante star presenti (da Ema Stokholma a Zucchero, passando per Gianni Morandi, Gianna Nannini e Stefania Rocca, per fare qualche nome) per il capitolo numero 3 della serie tv che avrà uno stampo musicale: a Carlo Verdone viene proposta la direzione artistica del Festival di Sanremo.

Vita da Carlo 3, Verdone torna su Paramount+ / VIDEO TRAILER

Rai 2, Mammuccari torna con Lo Spaesato nel 2025

Teo Mammucari è pronto a tornare in prima serata su Rai 2 con nuove puntate del programma Lo Spaesato. Dopo i primi cinque appuntamenti andati in onda sino ad ottobre con una media di 877.000 spettatori e il 5.3% di share sul fronte degli ascolti tv. Il 'people comedy show' - prodotto da Stand by me per la Direzione Intrattenimento Prime Time - sarà nel palinsesto della prossima primavera con otto nuove puntate, previste per maggio.

Alessia Marcuzzi guida il reality “The Traitors” (“La Talpa” di Prime Video)

Canale 5 ha riportato La Talpa in tv con Diletta Leotta guida? Amazon è pronta a rispondere con un reality con caratteristiche simili e già il titolo lo fa intuire “The Traitors” (i traditori), prodotto da Fremantle e in arrivo nel 2025 con la conduzione di Alessia Marcuzzi. Ambientato in un castello con i partecipanti - i "Fedeli" - che devono scoprire il traditore che si cela nel gruppo. Riprese svoltesi in questi giorni in Trentino. Dagospia anticipa poi il nome di due concorrenti: l'attore Giancarlo Commare (reduce da "Skam" a "Nuovo Olimpo", da "Maschile Plurale") e la showgirl Paola Barale.

Elettra Lamborghini a Ballando con le Stelle 2024

Sabato 16 novembre, l’ottava puntata del talent show condotto da Milly Carlucci vedrà come special guest star la ‘regina del twerking‘ Elettra Lamborghini. E' lei la ‘ballerina per una notte’ della nuova puntata del programma d Rai1

Belen slitta il debutto su Warner Bros Discovery

Belen Rodriguez e il suo 'Amore alla Prova – La Crisi del Settimo Anno' su Real Time, il canale di Warner Bros. Discovery non partirà come previsto il prossimo mercoledì 20 novembre. Secondo Davide Maggio il debutto slitta nel 2025, quando, come annunciato nei palinsesti di settembre, la vedremo protagonista anche sul Nove con Only Fun-Comico Show dove prenderà l'ideale testimone da Elettra Lamborghini (che lo ha condotto sino alla scorsa edizione al fianco dei PanPers). Con la chiusura mercoledì scorso di Matrimonio a Prima Vista con Flavio Montrucchio, Real Time dunque anziché il programma di Belen proporrà Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli in una prima serata molto complessa con La Corrida di Amadeus sul Nove (partito bene nelle prime due puntate sul fronte ascolti tv) e l'atteso debutto su Canale 5 del crossover Amici-Verissimo, This is Me condotto da Silvia Toffanin.

Grande Fratello sfida Ballando con le Stelle, guerra ascolti tv Canale 5-Rai1

Sabato 16 novembre 2024 arriva la finale di Tu si Qua Vales, programma di Maria De Filippi (in giuria con Gerry Scotti, Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli) campione negli ascolti tv. Come contrastare poi Ballando con le Stelle? Mediaset prepara il raddoppio settimanale de Il Grande Fratello, secondo quanto riportato da Daive Maggio. Il reality condotto da Alfonso Signorini che passa al sabato (oltre al martedì, con La Talpa confermata al lunedì) sia il 23 che il 30 novembre a partire dalle 21,30.