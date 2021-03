Bella Thorne e Benji si sposano, doppio matrimonio Usa e Italia: "Ha detto sì"

L'attrice e cantante americana Bella Thorne e l'attore e cantante italiano Benjamin Mascolo si sposeranno presto, con doppia cerimonia negli Usa e in Italia. L'annuncio postato dai due sui social ha fatto letteralmente impazzire i fan che hanno riempito di centinaia di migliaia di like la notizia. Benji, fino all'anno scorso noto soprattutto come metà del duo musicale Benji&Fede, ha mostrato sulle storie di Instagram di aver donato un anello di fidanzamento alla fidanzata, che commossa ha ricambiato una dichiarazione d'amore. Poi Benji ha scritto sui social che Bella gli ha risposto sì alla proposta di matrimonio, che ha spiegato, sarà doppio: si terrà tanto negli States quanto in Italia.

I due dall'autunno scorso hanno anche condiviso il set di 'Time is Up', il nuovo film di Elisa Amoruso che vede il debutto come attore di Benji. La storia è quella dell'amore adolescenziale tra Vivien, studentessa talentuosa, e Roy, giovane che cerca di liberarsi dal suo passato. Il film diretto dalla regista di 'Chiara Ferragni Unposted' è prodotto da Marco Belardi ed è stato girato quasi interamente in Italia ma in lingua inglese.